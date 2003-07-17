الحدث
نائب الوزير الأول لمقاطعة كبيك ليز تيريولت:
لتحقيق التوازن للاقتصاد الوطني
الحصيلة العملاتية الجيش الوطني الشعبي خلال السداسي الأول
المدرسة العليا الحربية برج البحري
الرياضة
البطولة الوطنية لصنفي الكتاكيت والبراعم ( ذكور وإناث) للتنس بوهران
البطولة الوطنية للترامبولين والتامبلينغ (ذكور وإناث) بوهران
فريق عين تموشنت لكرة السلة ذكور
العالم
قطر ترفض الانصياع للشروط السعودية ـ الإماراتية
مسؤول بالكونغرس لدى لقائه بن صالح:
المراسلون
العملية تتواصل إلى غاية الأشهر المقبلة بقسنطينة
تسببت في إغراق المجمعات السكنية في الأوساخ
الثقافة
متحف المجاهد بتيزي وزو
في إطار الطبعة المقبلة لمهرجان وهرن الدولي للفيلم العربي
المجتمع
سرايدي السياحية بعنابة
رأس فلكون بوهران
بعدما تراجع الإقبال عليها في مرحلة مضت
تحسبا لأفراح موسم الصيف