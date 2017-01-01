10
حزيران2017
شرعية البرلمان ليست ناقصة
الوطن

أويحيى يبارك التعديل الحكومي ويرد على منتقدي الهيئة التشريعة:

شرعية البرلمان ليست ناقصة

10
حزيران2017
ماكرون يزور الجزائر في الأسابيع القادمة
الوطن

الرئيس بوتفليقة يجري محادثات مع نظيره الفرنسي

ماكرون يزور الجزائر في الأسابيع القادمة

10
حزيران2017
المغرب انتهك التزاماته الدولية
العالم

«العفو الدولية» بخصوص اللاجئين السوريين

المغرب انتهك التزاماته الدولية

10
حزيران2017
تيريزا ماي تفقد الأغلبية المطلقة في البرلمان
العالم

عشية انطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

تيريزا ماي تفقد الأغلبية المطلقة في البرلمان

سيدي الرئيس: لن يمروا
يريدون جر الجزائر إلى جهنّم جديدة

سيدي الرئيس: لن يمروا

الحدث

مسؤول سابق في المخابرات الفرنسية يكشف نقاط الظل
10 حزيران/يونيو 2017
قضية اغتيال رهبان تبحيرين

مسؤول سابق في المخابرات الفرنسية يكشف نقاط الظل

الأمن الوطني يعالج 92 قضية إجرامية بنظام التعرف على البصمات
10 حزيران/يونيو 2017
فيما أطاح أمن العاصمة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات

الأمن الوطني يعالج 92 قضية إجرامية بنظام التعرف على البصمات

بلوغ مستويات متقدمة من التطوير والتحديث
10 حزيران/يونيو 2017
مجلة «الجيش» تبرز أهمية التكوين والتدريب الميداني وتؤكد:

بلوغ مستويات متقدمة من التطوير والتحديث

ميهوبي يشرف بمستغانم على الافتتاح الرسمي
10 حزيران/يونيو 2017
موسم الاصطياف 2017

ميهوبي يشرف بمستغانم على الافتتاح الرسمي

الرياضة

مدرسة رياضية بأقدام محلية
10 حزيران/يونيو 2017
نادي البراعم الرياضية لباتنة يحجز مكانة عالمية باستحقاق

مدرسة رياضية بأقدام محلية

نطالب بمضاعفة الدعم المالي للمعاقين الممارسين للرياضة
10 حزيران/يونيو 2017
عبد القادر بوقفحة (رئيس الرابطة الوهرانية لذوي الاحتياجات الخاصة) لـ«المساء»:

نطالب بمضاعفة الدعم المالي للمعاقين الممارسين للرياضة

الظروف غير المواتية منعتنا من تحقيق نتائج أحسن في الموعد القاري
10 حزيران/يونيو 2017
أبو بكر مخفي (رئيس المكتب المسيّر للاتحادية الوطنية للكاراتي دو):

الظروف غير المواتية منعتنا من تحقيق نتائج أحسن في الموعد القاري

العالم

المغرب انتهك التزاماته الدولية
10 حزيران/يونيو 2017
«العفو الدولية» بخصوص اللاجئين السوريين

المغرب انتهك التزاماته الدولية

الدوحة ترفض مراجعة سياستها الخارجية
10 حزيران/يونيو 2017
الأزمة الخليجية

الدوحة ترفض مراجعة سياستها الخارجية

المراسلون

اتفاقية شراكة بين جامعة بوقرة و«سوكوتيد»
10 حزيران/يونيو 2017
تهدف إلى تطوير البحث العلمي ببومرداس

اتفاقية شراكة بين جامعة بوقرة و«سوكوتيد»

والي قسنطينة يتحفظ على عدد من المشاريع
10 حزيران/يونيو 2017
في اجتماع تقني تناول عدة ملفات منها

والي قسنطينة يتحفظ على عدد من المشاريع

الثقافة

قصائدي مرآة لما يحدث في الجزائر والعالم
10 حزيران/يونيو 2017
الشاعر يحيى مسعودي لـ«المساء»:

قصائدي مرآة لما يحدث في الجزائر والعالم

رئيس الجمهورية كرم 100 اسم في أقل من سنة
10 حزيران/يونيو 2017
واصل إسداء أوسمة استحقاق لرجال الثقافة والفن

رئيس الجمهورية كرم 100 اسم في أقل من سنة

رمضانيات

منتزه للعائلات، سهرات متنوعة وسمر إلى غاية السحور
10 حزيران/يونيو 2017
حديقة سيدي أمحمد بوهران تحتفي بليالي رمضان

منتزه للعائلات، سهرات متنوعة وسمر إلى غاية السحور

رمضان فرصة إيمانية لا تعوض.. والإبداع معلق
10 حزيران/يونيو 2017
الكاتب جمال فوغالي:

رمضان فرصة إيمانية لا تعوض.. والإبداع معلق

العدد 6209
10 حزيران/يونيو 2017

العدد 6209